الملكية الفكرية تضبط 40 ألف مادة منتهكة للعلامات التجارية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن ضبط أكثر من 40 ألف مادة منتهكة للعلامات التجارية، مشيرة إلى أنه يتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما استقبلت 36947 طلبا للحصول على العلامات التجارية في 2021 من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ياسر الحكمي أن الحملات التفتيشية للتحقق من التزام المحال التجارية بأنظمة الملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة التجارة والأمن العام أسفرت عن ضبط أكثر من 40 ألف مادة منتهكة للعلامات التجارية.

وأضاف الحكمي أن عدد الطلبات من داخل المملكة بلغ 23710 ما نسبته 64%، خلال العام الجاري، وعدد الطلبات من خارج السعودية وصل إلى 13237 طلبا ما نسبته 36%، من مجمل الطلبات المقدمة.

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