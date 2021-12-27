بالفيديو.. النوفل يروي معلومات جديدة حول حادث دهس شقيقته وابنتيها بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - روى الإعلامي طارق النوفل، معلومات جديدة حول حادث التفحيط الذي أودى بحياة ابنتي شقيقته «لين وجنى»، موضحًا أن أخته معلمة القرآن نسرين النوفل وقريباته اللاتي كن معها خرجن من العناية المركزة.

وأضاف النوفل في مداخلة هاتفية مع برنامج «الراصد» المذاع على قناة الإخبارية، أن قائد السيارة المفحط هو صبي عمره أقل من 14 عاما، وأنه طليق حتى الآن حسب المعلومات التي لديه.

وأكد أن أخته لم تتحدث حتى الآن مع أي وسيلة إعلامية أو مواقع تواصل اجتماعية ولم تدل بأحاديث صحفية حول الحادث وما جرى لها؛ لأنها في حالة لا تسمح لها بذلك

وأشار إلى أن الحالة الصحية لشقيقته في تحسن، وأنه لا خوف على أهل القرآن من الصدمة بعد الحوادث والمصائب، فهي صابرة ومحتسبة، وتحمد الله وتشكره منذ علمها بوفاة ابنتيها. وأنه يفتخر بأخته وبردة فعلها على الحادث الأليم.

وتابع النوفل قائلا إن القضية ليست خاصة بشقيقته؛ لكنها قضية عامة وقضية ظاهرة انتشرت في المجتمع وهي ظاهرة التفحيط، والتي كان يتوقع أنها اندثرت مع صرامة الأنظمة والعقوبات.

وأوضح أنه يسمي ظاهرة التفحيط «إرهاب الطريق» لأنها تفزع وتسبب الأذى للمسالمين والمارة.

يُذكر أن هاشتاق «نسرين النوفل» تصدر قائمة الأكثر تداولا في السعودية، منذ عدة أيام، عقب تعرض معلمة القرآن لحادث برفقة طفلتيها بأحد شوارع الرياض.

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