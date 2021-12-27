عمالة مجهولة تتسبب في حريق المردم العام بالطائف.. وجهود مستمرة لإخماده

الرياض - محمد عبدالله - باشرت آليات أمانة الطائف والجهات الحكومية بالمحافظة على إخماد الحريق الذي اندلع بمردم النفايات العام شرق مدينة الطائف؛ حيث باشرت فرق وآليات الأمانة مدعومة بآليات الدفاع المدني عملية إخماد الحريق منذ ساعات الصباح الباكر ليوم الإثنين 23 جمادى الأولى الجاري.

وأوضحت أمانة الطائف أن سبب اشتعال الحريق في موقع الطمر الصحي ناجم عن قيام مجهولين ومخالفين لأنظمة الإقامة بإحراق الأسلاك والكيابل لاستخراج النحاس والمعادن ومن ثم بيعها وتداولها، مما تسبب في تلوث البيئة وتضرر سكان الأحياء القريبة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات من بعض العمالة المخالفة تتكرر باستمرار في ظل الحملات الأمنية لضبطهم؛ ولكنهم يقومون بإضرام الحريق في الموقع للهرب إلى الجبال المجاورة.

وأكدت الأمانة متابعة الوضع أولًا بأول ومواصلة احتواء الحريق بالتنسيق المشترك بين الأمانة والجهات المختصة، ومن المتوقع السيطرة على الحريق خلال الساعات القادمة بإذن الله.

وإذ تؤكد الأمانة أنها ستسعى وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الى ضبط هذه العمالة، واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة بحقها، ووضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس صحة المواطنين والمقيمين، وتعرض أرواحهم للخطر.

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