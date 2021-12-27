بالفيديو..  نصائح حول الطريقة الصحيحة لإنقاذ شخص عالق بالسيول

الرياض - محمد عبدالله - كشف حمود الربيش، مدير إدارة البرامج الطبية القصيرة والمجتمعية في الهلال الأحمر السعودي عن الطريقة الصحيحة، لمساعدة الأشخاص العالقين في السيول.

وقال الربيش خلال لقائه في برنامج صباح السعودية المٌذاع على قناة السعودية، إن الطريقة المُثلي هي إلقاء أي شيء صلب؛ لسحب المُصاب وتجنب الاقتراب منه أو الدخول إليه للحفاظ على السلامة؛ وحتى لا تتفاقم حالات الغرق.

وأضاف مدير إدارة البرامج الطبية، أن هناك دورات تدريبية تقدمها الإسعافات الأولية تُمكن من مساعدة الأشخاص المُصابين دون إلحاق الضرر للنفس؛ مشيرًا إلى أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها بعد سحب الشخص العالق بالسيول، أبرزها تركه على وضعية الإفاقة وهي تعني وضع المُصاب على الجانب الأيمن أو الأيسر ورفع أحد القدمين ووضع اليد عند الرقبة لفتح مجرى الهواء للتنفس.

كما حذر الربيش من الانخراط في السيول، ناصحًا بالابتعاد عنها لتجنب حالات الغرق للكبار والصغار.

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