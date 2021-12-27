مشاركة واسعة في تشييع جثمان الشهيد عريبي في جازان

الرياض - محمد عبدالله - شيّع حشد كبير، جثمان المواطن هادي بن محمد عريبي الذي استشهد جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية على منطقة جازان، وأدى إلى إصابة 7 مدنيين، إضافة إلى تضرر محلين تجاريين، و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة، فضلا عن وفاة مقيم.

وشيعت جموع غفيرة المواطن هادي عريبي، في مقبرة مركز الموسم، سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وفق «العربية.نت».

وجاء استشهاد عريبي بعد أن وضعت زوجته مولودها الثالث، وأعادها إلى المنزل هي والرضيع، وخرج ليحضر لها بعض المتطلبات، إلا أن الوقت لم يمهله ليعود ويرى طفله الرضيع.

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