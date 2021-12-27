الزعاق يوضح الفرق بين الأمطار الصيفية والشتوية

الرياض - محمد عبدالله - قارن خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، بين الأمطار الصيفية والشتوية، لافتًا إلى أن السحب تنقسم إلى ماطرة، عابرة، متذبذبة.

وأشار الزعاق خلال تقريره المُذاع بالعربية، إلى أن السحب الماطرة تعتبر صيفية وشتوية، قائلًا: «تبدأ الشتوية بالتشكل مع دخول موسم سهيل خلال شهر سبتمبر وتمدد طوال مواسم الوسم، المربعانية، الشغل، العقارب».

كما لفت خبير الأرصاد الجوية إلى أن مع دخول موسم الحميمين في منتصف شهر مارس تُشكل السحب الصيفية وتمتد إلى دخول موسم تويبع وحين ذلك ينتهي موسم الأمطار.

وكشف الزعاق أن الأمطار الشتوية تتسم بأنها عامة وديمية والسحب فيها مفترشة وحبات المطر صغيرة، بعكس الأمطار الصيفية تكون خاصة بمعنى أن تكون في بقع محددة، وتمتاز السحب بأنها ركامية وحبات المطر كبيرة ولها صوت مسموع.

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