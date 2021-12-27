صحة المدينة تنفّذ 686 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - نفّذت صحة المدينة المنورة 686 جولة رقابية، وذلك خلال الفترة من 15-1443/5/21؛ بهدف التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيقها.

وشملت الجولات المراكز التجارية، والأسواق العامة، والمطاعم؛ كما قُدِّمت خلالها التوعية الصحية لـ1675 شخصًا.

وفي وقت سابق، أعلنت صحة المدينة المنورة، عن تنفيذ 404 جولات تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) خلال الفترة من 18 يوليو وحتى 21 يوليو 2021م.

وذكرت صحة المدينة –عبر تويتر- أن الجولات شملت (63) زيارة للمستشفيات و(28) زيارة للمراكز الحكومية و (107) زيارات للمجمعات الطبية، إضافة إلى (192) زيارة للصيدليات.

وأكدت أنها مستمرة في الزيارات الميدانية لكافة المواقع وذلك للتأكد من تطبيق تعليمات وزارة الصحة.

اقرأ أيضا:

صحة المدينة المنورة توضح ملابسات انخفاض الأكسجين بأحد المستشفيات