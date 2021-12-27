«الأرصاد» توضح أعلى وأدنى درجة حرارة على بعض المدن.. اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغري، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل طريف درجة «صفر»، فيما تسجل مكة المكرمة 31 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد –عبر تويتر- أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم، كالتالي: طريف «صفر»، والقريات درجة واحدة مئوية، وعرعر ورفحا 3 درجات مئوية، وسكاكا وتبوك 4 درجات مئوية، وحائل وبريدة وحفر الباطن 5 درجات مئوية، والرياض والمجمعة 7 مئوية، والدوادمي والأحساء والخرج 8 مئوية، والدمام 9 مئوية، وأبها ووادى الدواسر 10 درجات مئوية.

أما درجات الحرارة العظمى على بعض المدن فهي كالتالي: مكة المكرمة 31 درجة مئوية، والقنفذة وجازان 30 مئوية، وجدة 29 مئوية، وينبع 28 مئوية، والوجه 25 مئوية، وبيشة وشرورة 24 مئوية، والطائف ونجران والمدينة المنورة 23 مئوية، والعلا 22 مئوية، والباحة 21 مئوية، ووادى الدواسر وأبها 20 درجة مئوية.

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