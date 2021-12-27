كلية التقنية الرقمية للبنات بجدة تواصل القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي

أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة عن استمرار القبول المباشر لبرنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني لعام 1443هـ، في اختصاصات الوسائط المتعددة وتقنيات الويب والدعم الفني وإدارة أنظمة الشبكات. وأوضحت وكيلة خدمات المتدربات نجلاء الغامدي أن التسجيل يكون بإدخال البيانات في بوابة "قبولي" وتعبئة نموذج التسجيل الموجود بحساب الكلية الرسمي بمنصة تويتر، لافتةً الانتباه إلى أن القبول المباشر سيُغلق باكتمال العدد أو حتى تاريخ 1443/6/10 هـ.



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