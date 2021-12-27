الجوازات تؤكد ضرورة حجز موعد إلكتروني للاستفادة من خدماتها

ودعت "الجوازات" المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة، التي تتيح خدمة إصدار وتجديد جواز السفر وتسليمه عبر العنوان الوطني من البريد السعودي (سُبل)، مؤكدة أهمية المحافظة على جوازات السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.
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