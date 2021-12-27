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إغلاق 24 منشأة لتدني النظافة العامة ومخالفة الاحترازات بحائل

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الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر فرقها الرقابية 597 جولة رقابية خلال الأسبوع ‏الماضي, على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع, أسفرت ‏عن إغلاق 24 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وسوء تخزين وحفظ الأغذية ‏وكذلك عدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة, والإبلاغ عن أية ‏مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو ‏تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.‏

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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