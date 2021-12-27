شكرا لقرائتكم خبر عن عمالة مجهولة تتسبب في حريق المردم العام بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مخالفون لأنظمة الإقامة أحرقوا الأسلاك والكيابل لاستخراج النحاس والمعادن

باشرت آليات امانة الطائف والجهات الحكومية بالمحافظة على إخماد الحريق الذي اندلع بمردم النفايات العام شرق مدينة الطائف، حيث باشرت فرق وآليات الأمانة مدعومة بآليات الدفاع المدني عملية إخماد الحريق منذ ساعات الصباح الباكر.

وأوضحت أمانة الطائف أن سبب اشتعال الحريق في موقع الطمر الصحي ناجم عن قيام مجهولين ومخالفين لأنظمة الإقامة بإحراق الأسلاك والكيابل لاستخراج النحاس والمعادن ومن ثم بيعها وتداولها، مما تسبب في تلوث البيئة وتضرر سكان الأحياء القريبة، مشيرة الي أن هذه الممارسات من بعض العمالة المخالفة تتكرر باستمرار في ظل الحملات الأمنية لضبطهم، ولكنهم يقومون بإضرام الحريق في الموقع للهرب الي الجبال المجاورة .

وأكدت الأمانة متابعة الوضع أولاً بأول ومواصلة احتواء الحريق بالتنسيق المشترك بين الأمانة والجهات المختصة، ومن المتوقع السيطرة على الحريق خلال الساعات القادمة بإذن الله .

واذ تؤكد الأمانة أنها ستسعى وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الى ضبط هذه العمالة، واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة بحقها، ووضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس صحة المواطنين والمقيمين، وتعرض أرواحهم للخطر.