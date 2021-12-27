شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 138 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بصامطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة خلال الأسبوع الماضي، 138 جولة رقابية على المحال التجارية، والمنشآت الغذائية والمطاعم، للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية والتزامهم بالاشتراطات الصحية. وأوضحت البلدية، أنه تم خلال الجولات مصادرة 867 كيلو جراماً، من الخضروات، والذرة، وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفة عدد 47 محالًا تجاري، لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة. وبيّنت أنه تم خلال الفترة تنفيذ 106 جولات على عربات الباعة الجائلين، بهدف القضاء على هذه الظواهر السلبية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، والتأكيد على تطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية، وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة، و24 جولة على قصور الأفراح، للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدةً أن الفرق الرقابية بالبلدية مستمرةٌ في تنفيذ جولاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم، لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.