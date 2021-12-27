بالفيديو.. أول تعليق من ذوي المقيم اليمني ضحية سقوط المقذوف الحوثي بصامطة

الرياض - محمد عبدالله - علق عدد من ذوي المقيم اليمني حسن ناصر المتوفى؛ على العمل الإجرامي للحوثيين بإطلاق مقذوف باتجاه محافظة صامطة، مؤكدين رفضهم لاستمرار الجرائم الحوثية بحق المدنيين.

وأوضح ذوو المقيم اليمني أن هناك اتفاقًا على رفض الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي من خلال استهداف المدنيين، وفقًا لـ«العربية».

وأكدوا أنه لا يوجد فرق بين الشعبين اليمني والسعودي، كما طالبوا بالقضاء على ميليشيا الحوثي تمامًا في ظل مواصلتها جرائم استهداف الأبرياء.

وفي وقت سابق، أكد نايف ابن الشهيد حسين الذرحاني، الذي وافته المنية بمقذوف حوثي جراء القصف على محافظة صامطة أن موقف القيادة السعودية معهم في مصابهم لم يُشعرهم بالغربة أبدًا؛ خصوصًا نقْلَ تعازي خادم الحرمين الشريفين لهم.

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