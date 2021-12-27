السفير الياباني بالمملكة يكشف عن طريقة يستعين بها لتقوية لغته العربية

الرياض - محمد عبدالله - كشف السفير الياباني لدى المملكة «فوميو إيواي» أنه يستمع للقرآن الكريم لتقوية لغته العربية وذلك على الرغم من كونه لا يعتنق دين الإسلام.

وقال السفير الياباني «بعد عودتي من رحلتي إلى المنطقة الشرقية حيث شاركت في الندوة بدأت أزور هذا الموقع بهدف تقوية وتطوير لغتي العربية»، مرفقا تغريدته برابط لسورة الفاتحة.

يُذكر أن السفير الياباني قد حضر احتفال نادي المنطقة الشرقية الأدبي باليوم العالمي للغة العربية، مشاركا مع عدد من السفراء بالمملكة، في ندوة نظمها النادي بعنوان «سفراء يتحدثون العربية تجارب ومواقف».

اقرأ أيضًا:

السفير الياباني بالمملكة يسرد تجربته في تعلم العربية: «الأحب لي بعد لغتي الأم»