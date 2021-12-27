حالة الطقس بالمملكة الإثنين ودرجات الحرارة بأهم المدن

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس اليوم الإثنين، مشيرًا لاستمرار الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة، مصحوبة بعوالق ترابية.

كما توقع أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض وحائل.

ولم يستبعد المركز تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير، فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من وسط المملكة.

وعن حالة البحر الأحمر، توقع ان تكون هناك رياح سطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، بسرعة 15-35كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

فيما يكون ارتفاع الموج بالبحر الأحمر من متر الى مترين، وستكون حالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون هناك رياح سطحية شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى بمدن المملكة اليوم، وأهمها مكة المكرمة وسجلت العظمى فيها 31 درجة مئوية والصغرى 19، والمدينة المنورة سجلت العظمى 23 درجة والصغرى 14، أما الرياض فالكبرى 15 والصغرى 7 درات، وجدة الكبرى فيها 29 درجة والصغرى 20، أما الدمام فقد سجلت الكبرى 17 درجة والصغرى 9 درجات.

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