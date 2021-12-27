الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ في الساعة الـ 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.

حالة الطقس اليوم

وفي سياق متصل، يتوقّع المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس اليوم الإثنين، مشيرًا لاستمرار الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة، مصحوبة بعوالق ترابية.

كما توقع أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض وحائل.

ولم يستبعد المركز تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير، فيما تكون الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من وسط المملكة.

وعن حالة البحر الأحمر، توقع أن تكون هناك رياح سطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، بسرعة 15-35كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

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