هل توقف الخدمات يحجب دعم «حساب المواطن»؟.. «خدمة المستفيدين» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد برنامج حساب المواطن، أن إيقاف الخدمات لا يعني بالضرورة توقف الدعم، مشيرًا إلى أنه في حال وجود إيقاف خدمات وحالة الحساب البنكي لدى المستفيد «نشط»، يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم.

وأوضح «حساب المواطن»، أنه في حال واجهت المستفيد المستحق للدعم، أي مشاكل في السحب، تكون معالجتها من طرف البنك وليس البرنامج.

جاء ذلك، في رد لحساب «خدمة المستفيدين» على موقع «تويتر»، على أسئلة متعددة من مواطنين بشأن علاقة توقف الخدمات بالحصول على دعم «حساب المواطن».

كان «حساب المواطن»، كشف في وقت سابق، حقيقة الأنباء التي يتداولها مغردو مواقع التواصل، حول عودة استقبال طلبات الإعانة لذوي الدخل المنخفض والمحدود، بعد فترة توقف نحو عامين.

وتداول مغردون، خبرًا جاء فيه: «وزارة المالية تعيد استقبال طلبات الإعانة الخاصة بحساب المواطن لذوي الدخل المنخفض والمحدود، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد فترة توقف قاربت العامين».

وأكد حساب المواطن، أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقررة على ضوابط دعم البرنامج، مشيرًا إلى أن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

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