«هيئة النقل» تُلزم بتركيب حواجز الحماية للشاحنات وتحدد موعد التطبيق والمواصفات الفنية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للنقل، أنه على جميع الناقلين على الطرق البرية، الالتزام بتركيب حواجز الحماية للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات، وتركيب بطاقة الرقم المميز، اعتبارا من 1 ينار 2022م.

وأوضحت الهيئة –عبر تويتر- أن ذلك يأتي تعزيزًا للسلامة المرورية، وتقليلًا من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الشاحنات.

وأشارت الهيئة العامة للنقل، إلى أن المواصفات الفنية لحواجز الحماية للشاحنات كالتالي:

أولا: حواجز حماية أمامية، وتتضمن ألا يقل الارتفاع المقطعي عن 100مم، بينما يكون 120مم، للتي تتجاوز 12 طنا، وألا تكون زوايا الحاجز الأمامي حادة، وألا تزيد المسافة من الحافة السفلية لحاجز الحماية الأمامي عن الأرض عن 400مم.

ثانيا: حواجز الحماية الخلفية وتتضمن ألا يقل الارتفاع المقطعي عن 100مم، بينما يكون 220مم للتي تتجاوز 12 طنا، وألا تزيد المسافة من الحافة السفلية لحاجز الحماية والأرض عن 450مم عند تحميل الشاحنة.

ثالثا: حواجز الحماية الجانبية، وتتضمن ألا تزيد المسافة من الحافة السفلية لحاجز الحماية وسطح الأرض عن 450مم، وألا تزيد المسافة بين الحواجز عن 300 مم، وأن يكون الحد الأقصى بين الحاجز والإطار 300مم.

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