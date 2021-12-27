بالفيديو.. قائد مركبة يراوغ السيارات على طريق سريع بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أظهر مقطع فيديو تهور قائد مركبة على أحد الطرق السريعة في الرياض؛ حيث مارس التفحيط والمراوغة بين المركبات ما كاد يتسبب في كارثة.

وبيّن مقطع فيديو الذي نشره حساب «داش كام السعودية»، قائد المركبة يراوغ بين المركبات ويمارس التفحيط، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأثار الفيديو المتداول استياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث طالبوا الجهات المعنية باتخاذ اللازم تجاه هذه الممارسات الخاطئة.

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