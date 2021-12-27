ما إمكانية بيع سيارة موديل قديم وإسقاطها من السجلات؟ المرور يُجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي إمكانية بيع سيارة موديل قديم وإسقاطها من السجلات.

جاء ذلك بعدما ورد تساؤل للإدارة العامة للمرور عبر حسابها على تويتر قال: «عندي سيارة موديل قديم منتهي استمارة، أقدر أبيعه على تشليح وأسقطه عن اسمي؟ »

وأجابت الإدارة العامة للمرور، أنه يجب تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون رخصة السير سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات ورخصة السير ليتم إسقاطها من سجلاتك.

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