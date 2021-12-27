أمانة الرياض تذكِّر بموعد تطبيق رمز الاستجابة السريعة على المنشآت التجارية

الرياض - محمد عبدالله - جددت أمانة منطقة الرياض، التذكير بضرورة وضع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على المنشآت التجارية بدءا من 1 يناير المقبل، وأن المخالفات ستطال غير الملتزمين.

وأوضحت أمانة الرياض –عبر تويتر- أنه ابتداءً من السبت المقبل (1 يناير 2022)، تلزم المنشآت التجارية في الرياض بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على واجهاتها الأمامية.

وأضافت أن أبرز 5 مرتكزات لوضع رمز الاستجابة السريعة على المنشآت هي:

ـ منح السكان إمكانية تقييم الخدمات المقدمة لهم.

ـ سهولة تقديم بلاغ في حال مخالفة المنشأة.

ـ تمكين المراقبين من أداء دورهم الرقابي.

ـ تصحيح وتحديث بيانات المنشآت التجارية.

ـ ربط الرخصة والموقع بنظم المعلومات الجغرافية.

وكانت أمانة منطقة الرياض أطلقت في مارس الماضي مبادرة لتركيب رمز الاستجابة السريعة «QR Code» على مداخل المنشآت التجارية.

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