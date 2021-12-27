الإطاحة بمقيم بحوزته 141 كيلو جرامًا قات مخبأة بتجاويف «سطحة» بجازان

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة جازان، القبض على مقيم بحوزته (141) كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر مخبأة في تجاويف «سطحة» لنقل المركبات.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب تمكَّنت من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (141) كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر مخبأة في تجاويف «سطحة» لنقل المركبات، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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