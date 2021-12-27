60 ألف جلسة بمحاكم الاستئناف الإدارية خلال 2021

وتشكل محاكم الاستئناف الإدارية الدرجة الثانية للتقاضي أمام ديوان المظالم وتختص في نظر طلبات الاستئناف التي يُستأنف فيها على أحكام المحاكم الإدارية، ومن جميع محاكم الاستئناف الإدارية البالغ عددها 7 محاكم بمختلف مناطق المملكة، حيث تتشكل كل محكمة استئناف من مجموعة من الدوائر قوام كل دائرة ثلاثة قضاة أو أكثر لا تقل درجاتهم القضائية عن قاضي استئناف تأتي هذه الإحصاءات عن إنجاز الأعمال في محاكم ديوان المظالم على اختلاف مراحل التقاضي فيها والمُقيد لديها من دعاوى وطلبات استئناف، بهدف قياس مؤشرات الأداء والاستفادة منها في رسم القادم من استراتيجيتها.
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