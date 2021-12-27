شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بمسابقة «بصمة» في نسختها الرابعة بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، في منتزه المغواة بحائل أمس الأحد ، حفل جائزة سموّه "بصمة" في نسختها الرابعة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ،ومعالي رئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومعالي نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ومعالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي وزير التعليم المكلّف الدكتور سعد بن سعود الفهيد ، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ،و الرئيس التنفيذي لمركز جودة الحياة المهندس أحمد بن حسن باظريس ، ومساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر.

وقال سمو أمير منطقة حائل في كلمة له خلال الحفل :" وضعت الجائزة لتكون مثالاً يقتدى به، من خلال عطاء رائع لأداء أمثل فكان التميز يحاكي الإبداع لتصبح مبادرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وشعب كريم يسعى للريادة على المستوى العالمي في شتى المجالات بكل جدارة وثبات" .

وكرّم سموه الفائزين بالجائزة هذا العام ، حيث حقق جائزة بصمة بفرع "تميّز" صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والدكتور منذر بن عبدالله البليهد، والدكتور عبدالعزيز بن محمد الحميضي، والدكتور فهد بن معيض الحسني، والمهندس مشعل بن سعود التميمي، وأنور بن علي الغصاب، وفريح بن محمد العياد، وفهد بن محمد العفنان، وعبدالعزيز بن حمود الغرير، وخالد بن علي الباحوث، وسلطان بن عوض الشعيب.

ونال جائزة أمير حائل في "بصمة" وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، كما نال الجائزة بفرع "عطاء" المهندس سعود بن علي الصقيه، وعبدالله بن صالح العثيم، وعواد بن جزاع الرضيمان،وحصل على الجائزة بفرع "مبادرة" للجهات الحكومية والخاصة والأفراد، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، وهيئة الذكاء الاصطناعي، واللواء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العبيداء، ومحمد بن فهيد الشمري، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ،والجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني.

كما حقّق جائزة أمير حائل في فرع "إبداع" الكابتن صالح بن عبدالله السيف، ويوسف بن عودة الشمري، وسلطان بن سليمان العنزي، ومشاري بن عبدالله الجميلي، وسلطانة بنت سماح العنزي، وجامعة حائل، وهيئة تطوير منطقة حائل، ونادي الصم بحائل، ومتحف ومقهى أجا وسلمى بحائل.

فيما حصل على جائزة سموه بفرع "أداء" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، وجمعية رفاق.

وتهدف جائزة بصمة في نسختها الرابعة إلى تحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وفعالية التأثير في المجتمع، وتُمنح للمشاريع التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بمنطقة حائل، وتقدم للقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد، وتتضمّن جائزة بصمة 5 فروع (إبداع، مبادرة، عطاء، تميز، أداء).

وتأتي جائزة سمو أمير منطقة حائل (بصمة) في عامها الرابع حرصاً واهتماماً من سموّه على دعم التنمية والتطوير في المنطقة، وتذليل جميع التحديات والصعوبات أمام المبدعين ومنسوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك على مستوى الأفراد.