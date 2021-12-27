شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة الأيزو العالمية لـ «المساحة الجيولوجية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية شهادة الأيزو العالمية «ISO 9001»، الخاصة بإدارة الجودة والخدمات وفق المعايير الدولية الموحدة.

وتسعى الهيئة من خلال حصولها على شهادة الأيزو للمنافسة العالمية في تقديم الخدمات الفنية والدراسات والتقارير الجيولوجية، بالإضافة إلى تميز خدمات المعامل والمختبرات بما يتوافق مع الإجراءات والسياسات المعتمدة والمعمول بها، ورفع مستوى جودة الخدمات والمحافظة عليها من خلال استمرار تطوير أعمالها بشكل إيجابي.

وتهدف الهيئة إلى التميز في القدرات الإنتاجية من خلال تطبيق المعايير التنافسية ومواكبة كبرى هيئات المساحة الجيولوجية العالمية، وزيادة ثقة المستهلكين والمهتمين والباحثين، وتحفيز الموظفين في مختلف مستوياتهم الإدارية للوصول.

وتعد شهادة الأيزو «ISO 9001» التي حصلت عليها الهيئة بمنزلة ضمان وموثوقية جودة الخدمة التي تقدمها المنظمة للعملاء، مما يخلق فرصة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها لهم.