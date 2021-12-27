شكرا لقرائتكم خبر عن «أحوال» متنقلة في 11 موقعا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة خدماتها للرجال والنساء في «11» موقعا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة أمس بتقديم الخدمة للرجال في إدارة التعليم بمنطقة الباحة لمدة يومين، وللنساء في مكتب الشؤون التعليمية النسوي بمحافظة المخواة لمدة ثلاثة أيام، واليوم تقدم الخدمة للرجال في متوسطة وثانوية المعهد العلمي بمحافظة العقيق لمدة يومين، وللنساء في مدرسة عائشة بنت طلحة بقرن ظبي بمحافظة بني حسن لمدة ثلاثة أيام.

وقامت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها أمس للرجال في مركز قيا، واليوم في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في محافظة ميسان لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة الرياض تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم الخدمة للرجال والنساء اليوم في الهيئة العامة للغذاء والدواء.