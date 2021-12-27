شكرا لقرائتكم خبر عن «السلامة أولا» ندوة بجامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس، ندوة علمية بعنوان «السلامة أولا»، استهدفت أعضاء هيئة التدريس وعددا من المختصين والمهتمين في المجال. وتهدف الندوة إلى زيادة الوعي حول السلامة في البيئة الداخلية والخارجية، وتأكيد أفضل الممارسات في مجال السلامة بكيفية المحافظة على السلامة الشخصية في المنزل، وأساليب إدارة السلامة النفسية، والسلامة الشخصية في بيئة العمل، و«الكادميوم» بوصفه تحديا جديدا لسلامة الأغذية.

وتناولت الندوة تبادل الخبرات في مجال التطبيقات العملية للسلامة، ودورها المهم في المحافظة على الصحة وسلامة أفراد المجتمع.