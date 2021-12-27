شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الملتقى الصحي الثالث بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أمس، ملتقى نجران الصحي الثالث تحت شعار «الرعاية الصحية الافتراضية».

وثمن دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمجال الصحي، مشيرا إلى ما يحظى به المواطن والمقيم في المملكة من خدمات طبية متميزة، وما يقدمه أبناء المملكة في المجال الصحي من خدمات واختصاص في جميع الجوانب الطبية وإجرائهم أدق العمليات.

ثم شاهد سموه خلال الملتقى عرضا مرئيا مباشرا لجزء من عملية قسطرة وزراعة صمامات أجراها في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بنجران د. وائل قشقري، نُقِلت مباشرة إلى 30 مركزا للقلب على مستوى المملكة.

وثمن سمو أمير منطقة نجران حصول عدد من مستشفيات المنطقة على عدد من الجوائز، حيث حصل مستشفى الملك خالد على الإشادة في جائزة «أفضل مشروع تحسين أداء»، وحصل كل من مستشفى الولادة والأطفال ومستشفى نجران العام على جائزة التميز في برنامج وازن للنصف الأول للعام 2021م وسط مشاركة 123 مستشفى على مستوى المملكة، وحصل مجمع إرادة للصحة النفسية على المركز الأول في مسابقة وازن لمشاريع التحسين للعام 2021م.