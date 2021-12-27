شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 503 لاجئين بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقد راجع العيادات، أمس الأول، 503 مرضى بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 161 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 42 مريضا، كما استقبلت عيادات الأطفال 97 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 48 مريضا، وراجع 22 فردا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 55 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 19 مريضا، فيما تم عمل 62 تحليلا لـ 16 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 45 صورة أشعة لـ 29 مريضا، وإعطاء 30 لقاحا لـ 12 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 377 وصفة طبية.

ومن ناحية أخرى وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 74 طنا و900 كيلوجرام من السلال الغذائية في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 4.200 شخص.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021 - 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.