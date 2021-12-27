شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «مبادرة برنامج العمل التطوعي» بالمتحف الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحف الوطني عن إطلاق مشروع «مبادرة برنامج العمل التطوعي» للفئة العمرية من 17 سنة فما فوق، الذي يستمر لمدة عام كامل، ويتيح فرصا تطوعية لأفراد المجتمع للمشاركة في العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقدمها المتحف.

وتشتمل المبادرة على خمس فرص تطوعية في المتحف الوطني، تتمثل في: تنسيق برامج، وإعداد برامج، وتيسير برامج، وإرشاد متحفي، وإدارة حشود، حيث سيوفر المتحف من خلال مبادرة العمل التطوعي برنامجا للتدريب يعمل على تأهيل المتطوعين، لممارسة هذه التخصصات وفق المعايير العالمية للمتحف، ويُشترط للانضمام التقديم على الفرص التطوعية المتاحة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، بالإضافة إلى حضور المقابلة الشخصية، واللقاء التعريفي، وورش العمل التدريبية.

وتهدف مبادرة برنامج العمل التطوعي إلى إيجاد مساحة مشتركة بين المتحف والمهتمين، تُتيح لهم المساهمة في النشاط المتحفي واستثمار طاقاتهم فيه، مما يسهم في نشر الثقافة المتحفية ودعم صناعتها، مع ما يرتبط بذلك من تطوير للمهارات الشخصية للمتطوعين، وتكوين مجتمع تطوعي صحي.