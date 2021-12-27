شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات مائية وبيئية وتنموية بـ 678 مليون ريال في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، في جامعة حائل أمس، ‏16 مشروعا مائيا وبيئيا بتكلفة بلغت 361 مليون ريال، لخدمة أكثر من 35 ألف ‏مستفيد، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، ووزير البيئة ‏والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير النقل م. صالح الجاسر، ووكيل إمارة ‏منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، ووكيل الوزارة للمياه د. عبدالعزيز الشيباني، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. نمر الشبل.

وأكد سمو أمير المنطقة أن مشاريع المياه والبيئة في حائل أصبحت عنوانا لعهد الإنجازات في عهد خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، منوها بالمتابعة المستمرة من وزير البيئة والمياه والزراعة وحرصه على تحقيق الإنجازات في المشاريع الخدمية للمواطن والوطن في أنحاء ‏المملكة‏.

ومن ناحية أخرى، دشن أمير منطقة حائل بمكتبه أمس، ‏9 مشاريع تنموية في المنطقة بتكلفة تبلغ أكثر من 317 مليون ريال، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق م. بدر الدلامي، وعدد من قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

كما دشن أمير حائل مشروع الأعمال المتبقية للطرق الزراعية بمنطقة حائل، التي تضم: «طريق سراء / الهويدي - بطول 12 كلم، وطريق سراء / المعترضة - بطول 11.5 كلم، كما تضم أعمال الطرق الزراعية إنجاز وصلة طريق الحويط - بطول 1.9 كلم، وطريق بدع قني / السليمي - بطول 17 كلم، واستكمال طريق الدابية / الخفيج - 13 كلم، ووصلة إشبرية الحمراء - بطول 1.3 كلم».