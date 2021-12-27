شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 141 كجم «قات» بحوزة مقيم في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة جازان القبض على مقيم بحوزته 141 كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر مخبأة في تجاويف «سطحة» لنقل المركبات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب تمكَّنت من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته 141 كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر، مخبأة في تجاويف «سطحة» لنقل المركبات، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.