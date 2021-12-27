شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 130 ألف م3 مخلفات.. و996 سيارة مهملة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت غرفة عمليات معالجة التشوه البصري بأمانة المنطقة الشرقية، 130.444 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وإضافة إلى معالجة 16.424 مترا طوليا من الكتابات المشوهة، وإزالة 996 سيارة مهملة وتالفة في أسبوع.

كما تمت معالجة وضع 7775 حاوية نظافة، ودهان 333.124 مترا طوليا من الأرصفة والخطوط الأرضية، ومعالجة وضع 4289 من حواجز الحفريات، وصيانة 61.706 أمتار مربعة من حفر الشوارع، ومعالجة 2241 من أعمدة الإنارة، ومعالجة 49.095 مترا طوليا من الأرصفة المتهالكة.

جاء ذلك، خلال متابعة أمين الشرقية م. فهد الجبير، أمس، لخطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات قياس الأسبوع العاشر للربع الرابع للعام الحالي 2021م، لإنجازات الأمانة والبلديات، والتي تهدف إلى ضمان معالجة التشوه البصري..

وشدد «الجبير»، على ضرورة رفع إنتاجية الرصد الذي يظهر في مؤشرات تفعيل «راصد»، حاثّاً الجميع على المشاركة في الرصد، وتنشيط آلية العمل، مؤكداً أن كل موظف يعتبر «راصدا»، وكل شخص يعتبر مراقبا، وهذا هو الواجب على الجميع لتحقيق المسؤولية الوطنية والاجتماعية.