شكرا لقرائتكم خبر عن «ACR» الأمريكية تمنح قسم الأشعة والتصوير الطبي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر شهادة الاعتماد وتضعه ضمن أفضل الأقسام في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق قسم الأشعة بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر إنجازا كبيرا بحصوله على 5 اعتمادات، من الجمعية الأمريكية للأشعة «ACR»، كأول قسم أشعة في القطاع الخاص وبكافة خدماته يحقق هذا الإنجاز على مستوى الشرق الأوسط.

واعتمدت الجمعية كافة خدمات التصوير الطبي في قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمستشفى، بالإضافة إلى خدمات التصوير بالأشعة المقطعية «CT» لكامل الجسم، والتصوير المتقدم لشرايين القلب، وخدمات التصوير بالرنين المغناطيسي «MRI»، وكذلك تصوير الثدي بالماموجرام، والسونار وعمل خزعات وعينات أورام الثدي، علاوة على التصوير بالألتراساوند «السونار» للأطفال والكبار.

وقال د. مصطفى السلطان استشاري الأشعة والرنين المغناطيسي، رئيس القسم بالمستشفى إن الظفر بهذا الاعتماد الرفيع جاء بعد أن أجرت الجمعية الأمريكية للأشعة مراجعة دقيقة وصارمة لمعايير الجودة والسلامة لجميع أجهزة التصوير الطبي بالقسم، والتحقق من استخدام المستوى الإشعاعي المناسب والآمن في التصوير، وكذلك التأكد من تأهيل وكفاءة وقدرة العاملين على القيام بإجراءات التصوير الطبي وإعداد التقارير بما يتماشى مع معايير الجمعية، وقام خبراء الجمعية أيضا بتقييم كل التجهيزات والتحقق من أنها تعمل بالشكل الصحيح.

وعبر د. السلطان عن سعادته بالإنجاز الذي قال إنه يعد أعلى اعتماد دولي للجودة والسلامة في خدمات التصوير الطبي والأشعة، إضافة إلى أنه مقدم من جهة مشهود لها بالمصداقية والعراقة على مستوى العالم، وشدد على أن قسم الأشعة استحق هذا التتويج بجدارة، بما يتوافر فيه من مقومات وإمكانيات، إذ يعمل به نخبة منتقاة من الكفاءات الطبية والإدارية المميزة، ومجهز بأحدث التقنيات وأكثرها أمانا وفعالية، بالإضافة إلى أنه مسنود بالدعم الفني والهندسي الطبي المتقدم من «Flow Medical» كل ذلك أهلنا -بفضل الله- للحصول على هذا الاعتماد في فترة زمنية قياسية.

وتابع قائلا: بحصول قسم التصوير الطبي والأشعة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر على هذا الاعتماد الذي يعتبر متطلبا أساسيا لتقديم خدمات التصوير الطبي في المستشفيات الأمريكية، ينضم القسم إلى قائمة أفضل مقدمي خدمات التصوير الطبي في العالم ويصبح أول قسم بالقطاع الخاص حائز على مجموع خمسة اعتمادات في الشرق الأوسط وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشار إلى أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية، تماشيا مع أهداف الرؤية الوطنية، وتنفيذا لشعار «صحة المواطن والمقيم أولا».