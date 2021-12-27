شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن: تهيئة خطط التحول الصحي بشكل مبكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، أن الشؤون الصحية بالمحافظة عملت على تهيئة الخطط للتحول الصحي بشكل مبكر من خلال الدور الإشرافي للشؤون الصحية للخدمات الصحية والدور التنفيذي للتجمع الصحي، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأشار، خلال استقباله الرئيس التنفيذي لتجمع حفر الباطن الصحي د. محمد الهبدان، أمس، بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي وذلك بمناسبة تكليفه رئيسا تنفيذيا لتجمع حفر الباطن الصحي، إلى بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الصحية وخطة الوزارة لتحقيق التحول المؤسسي لدعم الخدمات الصحية بالمنطقة، وفقا لبرنامج التحول الصحي بوزارة الصحة.

ورحب سمو محافظ حفر الباطن في بداية اللقاء بمدير الشؤون الصحية والرئيس التنفيذي للتجمع، وهنأ سموه الهبدان على ثقة وزير الصحة بمناسبة تكليفه رئيسا تنفيذيا للتجمع الصحي.