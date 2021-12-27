شكرا لقرائتكم خبر عن 336 متبرعا بالدم ضمن «ومن أحياها 8» في سيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جمعت مبادرة «ومن أحياها 8» للتبرع بالدم، التي أقامتها جمعية سيهات الخيرية، مع نادي الترجي الرياضي، 336 متبرعًا ومتبرعة في ختام الحملة، والتي استمرت 3 أيام متتالية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حبيب محيف، أن الحملة اختتمت أيامها الثلاثة بحصيلة 336 متبرعًا ومتبرعة، وكانت حصيلة اليوم الثالث 114 فردًا، مشيرًا إلى استبعاد البعض أثناء الحملة بسبب انخفاض الهيموجلوبين، أو بسبب الحجامة القريبة، أو تناول الأدوية التي تمنع التبرع.

وقال: تبرعت الإناث بدمائهن في هذه المبادرة، وكانت لهن بصمة واضحة فيها، سواء في التبرع بالدم حيث بلغ عددهن في اليوم الثالث 27 متبرعة، أو في التطوع بالتنظيم، مشيرًا إلى أن المبادرة جمعت بين جمعية سيهات الخيرية ونادي الخليج الرياضي بسيهات لدعم المركز الإقليمي في المنطقة الشرقية، ومن أجل تعزيز وجود مخزون الدم ومساعدة المحتاجين، وأنها تلبي حاجة المجتمع بنشر الوعي بأهمية التبرع بالدم.

من ناحيته، لفت أخصائي المختبرات أحمد الغمغام إلى أن احتياج مراكز الدم كبير، وتأتي أهمية استمرار ومشاركة المجتمع في حملات التبرع بالدم وضروريته من هنا، مبينًا أن ما يؤخذ من الدماء يقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها كريات الدم الحمراء والتي تكون صالحة لمدة 42 يومًا، والقسم الثاني البلازما وتكون صالحة لمدة عام، والثالثة الصفائح الدموية والتي تكون صالحة لمدة 5 أيام فقط.

فيما قال رئيس مجلس إدارة نادي الخليج علاء الهمل: إن مخزون بنك الدم بالمنطقة يعتمد بنسبة 60 % على حملات التبرع بالدم، وهذا ما يجعل هذه المنشأة حريصة على استمرار وديمومة مثل هذه المبادرات؛ لتوفير وتأمين وجود الدم في البنك الإقليمي ما أمكن.