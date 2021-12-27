شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد عيادة «العقم وتأخر الإنجاب» في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء، مؤخرا، على ترخيص واعتماد وزارة الصحة لتشغيل عيادة العقم وتأخر الإنجاب، وذلك لتشخيص ومعالجة مشكلات الإخصاب والعقم بالمستوى الأول بعد استكمال الشروط والضوابط اللازمة للترخيص.

وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن هذه العيادة تعنى بمعالجة أمراض ضعف الإخصاب والعقم لدى النساء، وأنها بدأت فعليا في العمل واستقبال المرضى المحولين لها من كافة المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.

وأضاف «التجمع» أن عيادة العقم تأتي ضمن المشاريع التطويرية في المستشفى، وتعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة وفقا لأحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية المتطورة.