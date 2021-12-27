شكرا لقرائتكم خبر عن «برامج الأحياء المتعلمة».. 6 محاور لتنمية المهارات المهنية والحياتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدفع إدارتا تعليم الكبار بقطاعيه البنين والبنات بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، بعجلة خارطة برامج «الأحياء المتعلمة» بالمنطقة؛ ترجمةً لخارطة البرامج الواسعة، التي ترسم ملامحها وزارة التعليم وبما يتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

ودعا مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، كل أفراد المجتمع رجالاً ونساءً ممن أكمل منهم 15 عامًا وما فوق الراغبين بتطوير مهاراتهم في جانب كتابة التقارير الالتحاق بالبرنامج التدريبي، الذي ينفذ غدًا الثلاثاء عبر المنصات الإلكترونية عن بُعد، وتطلقه إدارة تعليم المنطقة مجانًا، ممثلة في إدارة تعليم الكبار «الأحياء المتعلمة» من خلال حجز مقاعدهم عبر الباركود المعلن في حساب تويتر تعليم الشرقية.

وأشار إلى حزمة من المحاور، التي سيستعرضها مقدم البرنامج رئيس قسم العلوم بإدارة الإشراف التربوي بتعليم المنطقة سعيد القحطاني، يأتي في مقدمتها: محور مفهوم التقرير، أهمية التقارير، أنواع التقارير، سمات التقارير الجيدة، كذلك محور أمور يجب مراعاتها عند كتابة التقارير، وصولاً إلى محور خطوات كتابة التقارير.

وحول أهداف الحي المتعلم، قال الباحص: تشكل برامج «الأحياء المتعلمة»، أنموذجا للتنمية المستدامة والطريق إلى التعلم مدى الحياة، حيث يهتم بتنمية الأفراد عن طريق تعليمهم وتدريبهم على مهارات مهنية، حياتية وتوعوية ترفع من مستواهم ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً ليكونوا أعضاء فاعلين ومشاركين في التنمية.

ونفذ الحي المتعلم بتعليم الشرقية خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام ثلاثة برامج متنوعة شهدت إقبالاً من أفراد المجتمع.