شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد أهمية حفظ النعمة والحد من الهدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أهمية حفظ النعمة، وتوعية أفراد المجتمع للحد من الهدر، والمحافظة على النعم، من خلال برامج موجهة ومبتكرة تصل للجميع، وتسهم في الحد من الإسراف، إنفاذا لما أمرنا به ديننا الإسلامي الحنيف.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، رئيس مجلس إدارة جمعية «اعتدال» لحفظ النعمة خليفة الدوسري، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تأسيس الجمعية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

من ناحيته، قدم خليفة الدوسري شرحا عن الجمعية وهدفها الرئيسي في الحفاظ على النعمة من خلال العمل بشكل جديد ونوعي في مسارات تعمل على تثقيف وتوعية المجتمع للوصول إلى ثقافة المحافظة على النعمة بطرق وأفكار تثقيفية، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الهدف الأهم وهو حفظ النعم.

ورفع الدوسري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة، التي سيكون لها أثر بالغ على مسيرة الجمعية، حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية.