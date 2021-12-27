شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان فيصل تأخذ مكان ليالي دهراب في «أمينة حاف 2» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ فريق العمل بمسلسل «أمينة حاف 2» التصوير ليلحق بالسباق الرمضاني القادم، ونشرت الفنانة إلهام الفضالة صورا من كواليس العمل برفقة الفنانين المشاركين، وعدم وجود ليالي دهراب بينهم، في حين حلت الفنانة إيمان فيصل محلها.

ونشرت الفضالة عددا من الصور لأبطال العمل وعلقت: «وبدأنا تصوير مسلسل أمينة حاف 2، وهناك مفاجأة للجمهور، فتأتي أحداث الجزء الثاني من المسلسل مغايرة تماما للجزء الأول الذي كانت أحداثه عبارة عن حلم أمينة، أما الجزء الثاني فسينقل الحقيقة والواقع».والمسلسل بطولة إلهام الفضالة وشهاب جوهر وطيف وإيمان فيصل وشهد سليمان وشوق الهادي وفهد باسم عبدالأمير وإيمان العلي وصمود المؤمن وعبدالله الطليحي، وآخرين. ويشار إلى أن الفنانة ليالي دهراب أعلنت بشكل مفاجئ انسحابها من المشاركة في المسلسل.