شكرا لقرائتكم خبر عن داليا وعايض ومطرف في ليلة طرب ثلاثية بموسم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحيي كل من الفنانة داليا مبارك والفنان عايض يوسف والفنان مطرف المطرف حفلا غنائيا ضمن ليالي أوايسس يوم الأربعاء القادم، وذلك تزامنا مع موسم الرياض، وأعرب الفنان عايض عن سعادته البالغة وشكره الجزيل للهيئة العامة للترفيه على إتاحة الفرصة له للمشاركة في موسم الرياض للمرة الثانية، مشيرا إلى أن المشاركة في فعاليات موسم الرياض ساعدته على الظهور بأفضل صورة في الأداء الفني، ولقاء جمهوره السعودي الذواق للفن العربي الأصيل.

وقال في تغريدة له على تويتر: «متحمس كثيرا.. شكرا أبو ناصر على دعمك الدائم لنا ويا رب نكون عند حسن الظن» ونشر بوستر الحفل. وشارك عايض الشهر الماضي في فعاليات موسم الرياض، في حفل غنائي مع الفنانة أنغام يوم 26 نوفمبر، في أول ظهور لهما بالموسم هذا العام، وحضر الحفل على مسرح أبوبكر سالم نحو 7 آلاف زائر في الهواء الطلق، وتزينت الأجواء بتمازج الألحان الخليجية والمصرية في ليلة موسيقية مميزة، كما شارك في حفل بدولة قطر يوم 17 ديسمبر الجاري ضمن مهرجان «قطر لايف» في نسخته الثانية.

وقالت الفنانة داليا إنها سعيدة بالمشاركة في موسم الرياض، وتشتاق دائما لجمهورها، وتلبي كل طلباته وتغني له أغانيها القديمة والحديثة.

وأشارت إلى أنها تستعد أيضا لحفل غنائي مع ماجد المهندس في مدرج خورفكان بالشارقة يوم 14 يناير القادم. كما شاركت داليا في حفل بمناسبة العيد الوطني للإمارات في حديقة البرج بدبي يوم 2 ديسمبر الجاري.