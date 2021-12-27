شكرا لقرائتكم خبر عن الحربي: ضعف تسويق «قرم النفوذ» إعلاميا أضاع علينا تعب 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يحقق برنامج «قرم النفوذ» الشهرة المتوقعة منه، ما سبب إحباطا كبيرا للمشاركين في البرنامج، ومنهم الشاب عبدالمجيد الحربي 31 عاما، الذي حصل على المركز الثاني، لكنه لم يجد التقدير اللائق، رغم تكبده المشاق لمدة 3 شهور في تصوير البرنامج، ومروره بتجارب صعبة يخوضها للمرة الأولى في حياته.

ما هي تجربتك في برنامج «قرم النفوذ»؟

- كانت تجربة فريدة بكل المقاييس.. وفكرة البرنامج عبارة عن وضع 14 شابا في الصحراء لمدة 3 شهور للعيش والتأقلم بدون الأدوات الحديثة وبأقل الإمكانات.

ما هو ترتيبك النهائي مع المتسابقين في نهاية البرنامج؟

- حصلت على المركز الثاني بعد التصفية النهائية، وخسرت بسبب فارق الوقت مع المتسابق الأول، إذ تقطع 100 كيلو مشيا في الصحراء وهي آخر مرحلة.

ما أصعب المراحل التي مرت عليك في البرنامج؟- في البداية أن تعيش مع مجموعة من الشباب تراهم لأول مرة في البرنامج، أيضا مرحلة قطع المياه، فتتصرف أنت في استخراج المياه من الأعشاب حتى تستطيع الحياة.

ما هو الشيء، الذي جذبك للاشتراك في البرنامج؟- الموضوع كان جديدا وتحديا لي شخصيا، وخسرت 10 كيلوجرامات من وزني، لأني أحب المغامرات والأشياء الجديدة.

ماذا عن الفوائد التي حصلت عليها من اشتراكك في البرنامج؟- أهم شيء استفدته من البرنامج هو الصبر، وهو يظهر في مراحل صعبة داخل البرامج، ولم أكن أتخيل أني كنت أصبر على تلك المراحل.

كيف ترى عاداتنا وتقاليدنا القديمة والعيش في الصحراء؟- بالفعل كانت حياة صعبة، ولكني عرفت مدى التطور والتقدم الهائل الذي مرت به المملكة خلال السنوات الماضية، وهذا يعطينا ثقة في وطننا، وفي المراحل الانتقالية التي مرت على المملكة، وعرفت أن حياة البداوة بها قساوة، فقد كنا نجلس في بيت شعر بدون تكييف، وكنا نشعل النار من لا شيء بدون أى أدوات.

لماذا لم يتصدر البرنامج «الترند» مثل كثير من البرامج؟- أنا لا أعرف السبب، فرغم التعب في البرنامج من تصوير وإخراج، لم يسلط الضوء عليه بالرغم من عرضه على فضائيات شهيرة، ورغم ظهور جميع المشاركين بمظهر لائق. لكن التسويق كان ضعيفا للبرنامج.

هل ندمت على المشاركة في البرنامج؟- لست ندمانا على المشاركة، ولكن كنت أتمنى أن يكون التقدير للمشاركين أكبر من ذلك والجوائز أكبر، فأنا جلست أصور 3 شهور وتركت أعمالي وحياتي الخاصة.

هل ما زلت على تواصل مع المشاركين في البرنامج؟- نعم ما زلنا نتواصل حتى الآن، برغم بعد المناطق وانشغال البعض في متاهات الحياة.

هل لاحظت تسليط الضوء على بعض الأشخاص في البرنامج؟- يمكن أن يكون ذلك قد حدث بالفعل، ففريق العمل كان يختار بعض الشخصيات التى تجذب جمهور المشاهدين، وكانت الكاميرا دائما تتجه إلى الحدث المهم بغض النظر عن الأشخاص.

هل تلقيت عروضا بعد الانتهاء من البرنامج؟- تلقيت عروضا من خارج المملكة، ومن إحدى القنوات للعمل كمقدم برامج والسفر إلى لبنان لعمل مقابلة، كما عرض علي المشاركة في تصوير فيديو كليب مع الفنانة بلقيس، ولكني رفضت العرض لأنه كان ضعيفا ماديا.. ولكني لم أعرف في البداية أنه للفنانة بلقيس ولكن من خلال المعلومات المتداولة عرفت بعد ذلك.

ما هي برامجك المستقبلية بعد البرنامج؟- عدت إلى حياتي الطبيعية، إذ أعمل مدربا رياضيا، خاصة بعد تعبي من المشاركة في البرنامج ومع ذلك لم أحظ بالشهرة المطلوبة.

حصلت على المركز الثاني بسبب فارق الوقت مع المتسابق الأول

رفضت العمل في «كليب» بلقيس لضعف العرض المادي