شرطة الرياض تضبط 3 أشخاص بحوزتهم 73 كيلو جرامًا من «القات» المخدِّر

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن ومقيم ومقيمة من الجنسية اليمنية، بحوزتهم 73 كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر داخل مركبة.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، تمكنت من القبض على (3) أشخاص، مواطن ومقيم ومقيمة من الجنسية اليمنية بحوزتهم (73) كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر داخل مركبة.

وأضاف أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تورُّط المقيم في قضية جنائية بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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