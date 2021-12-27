مباحثات «سعودية- موريتانية» حول التعاون العسكري

الرياض - محمد عبدالله - استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فيَّاض بن حامد الرويلي في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم، قائد المكتب الثاني بالأركان العامة للجيوش الموريتانية اللواء الركن حمادي اعل ولد مولود والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة اللواء الطيار الركن حسام الدامر، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

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