اخبار السعوديه

عاجل | 8 غرامات لمخالفات رخص الأسلحة بالسعودية

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عاجل | توقف المجالس البلدية يكشف عوائقها

بعد انتهاء عمل دورة المجالس البلدية الحالية والتي امتدت لـ 6 سنوات، أكدت مصادر مطلعة لـ«دوت الخليج» أن المجالس يعاد دراستها حاليا لصياغة...

987eb2682e.jpgالمدينة المنورة : سعد الحربي والمناطق دوت الخليج
f3988d6d8c.jpg23 جمادى الأولى 1443 هـ

تدشين ممشى الهلالية بمكة

دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص مشروع ممشى زينب الهلالية، الواقع بالجزء الجنوبي من حي الشوقية بمكة...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png22 جمادى الأولى 1443 هـ

منصة للبحث العلمي للأوقاف

تعتزم الهيئة العامة للأوقاف التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مبادرة لصالح مركز الريادة الوقفي تتمثل في تطوير وتشغيل منظومة البحث العلمي...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png22 جمادى الأولى 1443 هـ

%65 توطين بيع القرطاسية والمكتبية بنجران

قامت لجان التوطين في كل من نجران وحبونا بزيارات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في منافذ بيع القرطاسية والمكتبية. وأوضح أمين عام...

icon-byline.pngنجران: ظافر آل عقيل
icon-clock.png22 جمادى الأولى 1443 هـ

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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