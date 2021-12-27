عاجل | 8 غرامات لمخالفات رخص الأسلحة بالسعودية

عاجل | توقف المجالس البلدية يكشف عوائقها بعد انتهاء عمل دورة المجالس البلدية الحالية والتي امتدت لـ 6 سنوات، أكدت مصادر مطلعة لـ«دوت الخليج» أن المجالس يعاد دراستها حاليا لصياغة... المدينة المنورة : سعد الحربي والمناطق دوت الخليج المدينة المنورة : سعد الحربي والمناطق دوت الخليج 23 جمادى الأولى 1443 هـ 23 جمادى الأولى 1443 هـ

تدشين ممشى الهلالية بمكة دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص مشروع ممشى زينب الهلالية، الواقع بالجزء الجنوبي من حي الشوقية بمكة... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

منصة للبحث العلمي للأوقاف تعتزم الهيئة العامة للأوقاف التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مبادرة لصالح مركز الريادة الوقفي تتمثل في تطوير وتشغيل منظومة البحث العلمي... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

%65 توطين بيع القرطاسية والمكتبية بنجران قامت لجان التوطين في كل من نجران وحبونا بزيارات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في منافذ بيع القرطاسية والمكتبية. وأوضح أمين عام... نجران: ظافر آل عقيل نجران: ظافر آل عقيل 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

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