أمير الشرقية: حافظوا على النعمة

مؤكدا أهمية حفظ النعمة وتوعية أفراد المجتمع للحد من الهدر، والمحافظة على النعم من خلال برامج موجهة ومبتكرة تصل للجميع، وتسهم في الحد من الإسراف إنفاذاً لما أمرنا به ديننا الإسلامي الحنيف.
وقدم االدوسري شرحاً عن الجمعية وهدفها الرئيسي في الحفاظ على النعمة من خلال العمل بشكل جديد ونوعي في مسارات تعمل على تثقيف وتوعية المجتمع للوصول إلى ثقافة المحافظة على النعمة بطرق وأفكار تثقيفية.
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