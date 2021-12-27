أمير الشرقية: حافظوا على النعمة

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، رئيس مجلس إدارة جمعية اعتدال لحفظ النعمة خليفة بن أحمد الدوسري، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تأسيس الجمعية.

مؤكدا أهمية حفظ النعمة وتوعية أفراد المجتمع للحد من الهدر، والمحافظة على النعم من خلال برامج موجهة ومبتكرة تصل للجميع، وتسهم في الحد من الإسراف إنفاذاً لما أمرنا به ديننا الإسلامي الحنيف.

وقدم االدوسري شرحاً عن الجمعية وهدفها الرئيسي في الحفاظ على النعمة من خلال العمل بشكل جديد ونوعي في مسارات تعمل على تثقيف وتوعية المجتمع للوصول إلى ثقافة المحافظة على النعمة بطرق وأفكار تثقيفية.