تدشين ممشى الهلالية بمكة

دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص مشروع ممشى زينب الهلالية، الواقع بالجزء الجنوبي من حي الشوقية بمكة المكرمة، ويبلغ طوله أكثر من 2 كم بداية من تقاطع أم الكتاد غرباً، وينتهي عند شارع زيد بن الحارث.

وأفاد أمين العاصمة المقدسة أن الهدف من مشروع ساحة أم المؤمنين هو التعريف بأمهات المؤمنين، وبالأخص السيدة زينب الهلالية وتحويل محور الطريق من محور ضار بالبيئة إلى محور صديق بالبيئة.