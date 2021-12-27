منصة للبحث العلمي للأوقاف

تعتزم الهيئة العامة للأوقاف التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مبادرة لصالح مركز الريادة الوقفي تتمثل في تطوير وتشغيل منظومة البحث العلمي والابتكار في مجال الأوقاف.

وتعد المبادرة من ضمن مبادرات مركز الريادة الوقفي، حيث يأتي ذلك انطلاقاً من أهمية البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال الأوقاف ودوره الأساسي في التنمية المعرفية.

ونظراً لدور هذه المنظومة المحوري في تعزيز مساهمة القطاعات وأصحاب العلاقة في التحول نحو الاقتصاد المعرفي والابتكار والتمكين، ارتأت الهيئة من خلال المركز دعم تنفيذ المنصة عبر الاستعانة بخبير لتطوير وتشغيل المنظومة البحثية وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتعزيز تطبيقها، والنجاح في تحقيق أهدافها ولتمكين الشركاء ومنفذي أعمال ومشاريع المبادرة من القيام بمهامهم بكفاءة وتميز، وبما يكفل تحقيق المبادرة لأهدافها الطموحة في دعم البحث العلمي والتطوير والابتكار، ويمكنها من الوفاء بدورها المعرفي الشامل.

من جانب آخر فإن العمل الحالي لضرورات التكامل مع المبادرات ذات العلاقة، فإنه يهدف كذلك إلى تنفيذ الجزء الإستراتيجي من منصة خبراء الأوقاف التابعة لمركز الريادة الوقفي.