%65 توطين بيع القرطاسية والمكتبية بنجران

قامت لجان التوطين في كل من نجران وحبونا بزيارات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في منافذ بيع القرطاسية والمكتبية. وأوضح أمين عام التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري أن اللجنة زارت 36 منشاة، ووجد أن أعداد السعوديين العاملين 111 موظفا، وبلغ أعداد الوافدين 61 وافدا من مختلف الجنسيات، وتم إنذار منشأة واحدة.

وأضاف الدوسري أنه تم حصر 5 فرص وظيفية جار تجهيزها لشغلها بالسعوديين في حين بلغت نسب الإلتزام بالتوطين 65%، ودعا الدوسري أصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين، تفاديا لضبط المخالفات بحق المتجاوزيين.